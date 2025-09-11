Інше

ФК У Крайова 1948 покарали через численні заборгованості.

Федерація румунського футболу (FRF) прийняла рішення виключити ФК У Крайова 1948 з усіх змагань, передає офіційний сайт організації.

У сезоні-2024/25 клуб утримався в другому дивізіоні Румунії, але потім його відправили до третього дивізіону та оштрафували на 94 очки через фінансові проблеми. Вчора ж, 10 вересня, FRF повідомила про виключення ФК У Крайова 1948 з усіх змагань.

Власник клубу Адріан Мітітелу вважає, що рішення не має юридичної сили.

"Це рішення, прийняте якимись самозванцями, які окупували штаб-квартиру Федерації, і яке ми оскаржуватимемо в суді. Суд скасує його без жодних проблем, оскільки це акт, виданий комісією, яка знаходиться поза законом. Тому в мене немає жодних емоцій у середньостроковій та довгостроковій перспективах.

Рішення підлягає оскарженню. Завтра ми подаємо позов до суду, а наступного тижня проситимемо про його призупинення. Наскільки я зрозумів від адвоката, у термінових випадках працює система правосуддя. Після рішення Суду ЄС рішення спортивних федерацій більше не є остаточними", — із посиланням на видання ProSport цитує функціонера портал Digi Sport.

Повідомляється, що ФК У Крайова 1948 має заборгованості не тільки перед колишніми тренерами й гравцями, але й перед іншими фізичними та юридичними особами. Попри продаж центрального нападника Владіслава Бленуце київському Динамо за 2,6 млн євро, Мітітелу не зумів надати доказів закриття вищезгаданих боргів.

Нагадаємо, новачок Динамо Київ Бленуце опинився в центрі скандалу через репости проросійського пропагандиста. Пізніше гравець заявив, що вважає рф агресором.