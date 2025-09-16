Інше

Аргентинець схибив у матчі МЛС проти Шарлотт, повторивши антирекорд суперника.

Форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі не зміг реалізувати пенальті у поєдинку МЛС проти Шарлотт. Аргентинець пробив у стилі паненка, але м’яч опинився прямо в руках голкіпера.

Цей промах став для Мессі вже 32-м у кар’єрі. Загалом він виконував 145 пенальті з реалізацією на рівні 77,93%.

Кріштіану Роналду, головний конкурент Мессі за кар’єрними рекордами, має на один невикористаний пенальті більше. Португалець пробивав 210 разів і не реалізував 33 спроби, при цьому його коефіцієнт реалізації становить 84,29%.

Останній раз Мессі не забив з 11 метрів ще у грудні 2022 року на чемпіонаті світу в Катарі в матчі проти Польщі.