Інше

Полтавська команда продовжить сезон у Кубку Європи.

Жіноча команда полтавської Ворскли не змогла обіграти бельгійський Левен у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів та вибула з турніру. Матч закінчився із рахунком 0:0.

У першій грі було зафіксовано перемогу бельгійської команди з рахунком 2:0.

До цього Ворскла пройшла Ланчхуті та Гінтру, а Левен розібрався з Сараєво та Русенгордом.

Таким чином, Ворскла залишила турнір і тепер продовжить боротьбу в новому турнірі — Кубку Європи, де стартує з другого раунду кваліфікації, жеребкування якого відбудеться сьогодні, 19 вересня, о 16:00.

Левен — Ворскла 0:0 (перший матч 2:0)

Левен: Сейнгаєве, Віфкінд, Еверартс, В. Надь, Мертенс, Пушаті (Германс, 90+3), Рейндерс (Гереманс, 82), Кйойперс (Бостелс, 72), Бісманс, Конейненберг (Папатеодору, 72), Деккер (Де Сеустер, 82).

Ворскла: Самсон, Вороніна, Шайнюк (Тарасюк, 90), Савка, Корсун, Китаєва (Кумеда, 67), Осіпян, Радіонова, Калініна, Котяш (Козішкурт, 68), Кравчук.

Попереджені: Конейненберг — Китаєва, Козішкурт, Калініна.