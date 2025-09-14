Відбулися чергові матчі Першої ліги України.
Ворскла - Агробізнес, ФК Ворскла
14 вересня 2025, 17:20
Сьогодні, 14 вересня, відбулися заключні матчі у рамках шостого туру Першої ліги України.
У першому матчі полтавська Ворскла на своєму полі не змогла обіграти Агробізнес. Матч закінчився із рахунком 0:0.
Після шести турів Ворскла набрала вісім очок і посідає сьоме місце в таблиці, а Агробізнес має 12 балів та займає четверту позицію.
Ворскла — Агробізнес 0:0
У другій зустрічі ЮКСА з таким самим рахунком закінчила дуель з Інгульцем.
Після цього туру ЮКСА займає восьме місце, набравши вісім очок, а в Інгульця 12 балів та третій рядок.
ЮКСА — Інгулець 0:0