Україна: Перша ліга

Відбулися чергові матчі Першої ліги України.

Сьогодні, 14 вересня, відбулися заключні матчі у рамках шостого туру Першої ліги України.

У першому матчі полтавська Ворскла на своєму полі не змогла обіграти Агробізнес. Матч закінчився із рахунком 0:0.

Після шести турів Ворскла набрала вісім очок і посідає сьоме місце в таблиці, а Агробізнес має 12 балів та займає четверту позицію.

Ворскла — Агробізнес 0:0

У другій зустрічі ЮКСА з таким самим рахунком закінчила дуель з Інгульцем.

Після цього туру ЮКСА займає восьме місце, набравши вісім очок, а в Інгульця 12 балів та третій рядок.

ЮКСА — Інгулець 0:0