🔸 Відразу три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії та залишалися там іще 12 хвилин. Згодом уряд Естонії попросив у НАТО застосувати 4 статтю Північноатлантичного договору.

🔸 Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила 19-й пакет санкцій проти росії. До нього ввійшла заборона імпорту російського скрапленого газу.

🔸 У пресслужбі секретаря РНБО заперечили наявність елітного житла у США. У ЦПК своєю чергою сказали, що "Умєров спростував те, чого ми й не стверджували» і додали, що «залюбки зустрінемося в суді".

🔸 На Куп’янському напрямку росіяни діють малими групами піхоти, часто в цивільному одязі. Це є черговим воєнним злочином рф, повідомили в 10 армійському корпусі Сухопутних військ ЗСУ.

Підбірка новин: hromadske, BBC

На Придніпровському напрямку ворог два рази марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту. В той же час противник завдав авіаудару по Ольгівці.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 195 окупантів, із них 124 – безповоротно. Також українські воїни знищили 13 одиниць автомобільної техніки, п’ять безпілотних літальних апаратів; пошкоджено одну артилерійську систему, пункт управління БпЛА та вісім укриттів для особового складу ворога.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 47 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Дачне, Червоний Лиман, Новопавлівка. У трьох локаціях бої не вщухають дотепер.

На Торецькому напрямку 16 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Торецька, Щербинівки, Полтавки та в бік Плещіївки, Русиного Яру, Іванопілля, Степанівки. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в напрямку Одрадного, один бій триває. На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Степової Новоселівки та Піщаного. Два із трьох атак відбили українські воїни, один бій триває.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів, ще одне боєзіткнення триває. Крім того, ворог завдав 7 авіаударів, скинувши 21 керовану авіабомбу, а також здійснив 133 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких три – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні російські війська завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 98 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 2032 дрони-камікадзе та здійснили 3475 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Багато сьогодні речей. Були доповіді військових, Головкома. Ми продовжуємо контрнаступальні дії на Донецькому напрямку – район Покровська, район Добропілля. Саме там був один із найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу, і повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути, наші військові знищують їхні сили. Суттєві у росіян втрати, суттєво поповнено і обмінний фонд для нашої держави – кожен день додає російських полонених.

Я хочу подякувати всім нашим підрозділам, які задіяні: сімдесят дев’ята, 82-га десантно-штурмові бригади, наші штурмові підрозділи – 1-й, 33-й, 225-й, 425-й штурмові полки, 14-та бригада Національної гвардії України. Дякую, воїни! Куп’янськ, також райони навколо міста – ми захищаємо позиції, дякую всім бригадам. Будуть і нові наші дипстрайки у відповідь на те, що робить росія.

Провів сьогодні Ставку. Головне – це виробництво нашої зброї. Є чіткі обсяги, що потрібно нашій армії до кінця року, також що потрібно на наступний рік і що має бути в нас на складах для захисту, для підтримки достатньої нашої сили. Звісно, це і достатнє фінансування на виробництво зброї тут, в Україні, і виробництво разом із партнерами, і постачання в Україну того, що виробляють партнери самі.

Дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї в нас буде покриватися із цього року зокрема завдяки керованому експорту деяких видів нашої зброї. Завдяки такому керованому експорту ми будемо збільшувати виробництво дронів для фронту. Будемо мати фінанси. Певні види зброї – і це сучасна зброя – ми можемо виробляти у значно більших обсягах, ніж можемо самі профінансувати, а певні види зброї вже в нас у значно більшому обсязі, ніж реально потрібно нам сьогодні в Україні.

Приклад – морські дрони, на які розраховує світ і які в нас у профіциті, також протитанкова зброя, деякі інші види. Тобто перший пріоритет – це фронт, забезпечення наших бригад, другий пріоритет – наші українські арсенали й тільки третій пріоритет – керований експорт.

Протягом двох тижнів буде представлений концепт – три нові експортні платформи. Перша платформа – для експорту та взаємодії зі Сполученими Штатами Америки, друга – наші європейські партнери, третій напрям – інші партнери у світі, які теж зацікавлені в українській зброї та від яких Україна отримала ту чи іншу підтримку. Це обов’язково, щоб вони нам теж допомагали, щоб ми їм допомогли.

Зараз саме українці, українські компанії, українська армія мають один із найбільш сильних досвідів сучасної війни, і це стосується багато в чому передової зброї, передових технологій. Україна не буде займатися "збройною благодійністю" й допомагати тим, кому байдуже на Україну. Ми готові працювати з тими, хто підтримував нас реально, нашу незалежність. Звісно, має бути й надійний експортний контроль – щоб до українських технологій, до нашої зброї не дістались росіяни та їхні спільники.

Багато про це говорили наші українські компанії, компанії-виробники зброї. Багато інтересу у світі до спільних проєктів з Україною для виробництва зброї. Є й чіткий попит на нашу зброю. Відповідно, завдяки саме керованому експорту ми зможемо акумулювати гроші на більше виробництво тих речей, які потрібні нашій армії.

Дякую парламентарям за ухвалення мого законопроєкту про військового омбудсмана. Це про реальний захист прав наших воїнів. Закон уже підписано й опубліковано, і сьогодні я підписав указ, щоб закон запрацював – указ про створення Офісу військового омбудсмана.

Затверджено також положення про роботу цієї інституції, і я призначу Ольгу Решетилову – людину, яку наші воїни добре знають, – першим українським військовим омбудсманом. Попереду – запуск інституції, системної роботи. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії.

Дякую кожному, хто допомагає! Дякую всім, хто працює заради нашої України, всім, хто воює заради нашої держави.

Слава Україні!

