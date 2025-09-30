Інше

Football.ua разом із брендом GGBET представляють цікаві факти про матчі другого туру Ліги чемпіонів-2025/26.

Сьогодні, 30 вересня, розпочинається другий тур загального етапу Ліги чемпіонів. На вболівальників чекають одразу кілька принципових і яскравих протистоянь.

Чинний переможець турніру ПСЖ проведе непростий виїзний матч проти Барселони. Реал вирушить у Казахстан, де вже твориться щось неймовірне, а ще однією інтригою стане повернення Жозе Моурінью на Стемфорд Брідж – цього разу на чолі Бенфіки.

Попереду – ключова статистика та найцікавіші факти про кожен матч другого туру.

- Востаннє команди зустрічалися у стикових матчах минулої Ліги чемпіонів. Брюгге вийшов в 1/8 фіналу після перемоги з загальним рахунком 5:2. У тому протистоянні бельгійці перервали серію з 15 матчів без перемог проти італійських клубів.

- Аталанта програла три останні матчі в турнірах УЄФА, але ще ніколи не поступалася у чотирьох поспіль. Поразка з рахунком 0:4 від Пари Сен-Жермен у першому турі стала для Аталанти найбільшою у єврокубках на виїзді. Лише два з останніх 54 матчів італійського клубу в єврокубках завершилися без голів.

- Берат Джимшити може стати першим албанським гравцем, який досягне позначки у 30 матчів в основній сітці Ліги чемпіонів.

- Брюгге виграв усі п’ять матчів Ліги чемпіонів у цьому сезоні. У третьому відбірковому раунді бельгійці здолали Зальцбург із загальним рахунком 4:2 (1:0 у гостях, 3:2 вдома), а в раунді плей-оф розгромили Рейнджерс 9:1 (3:1 у гостях, 6:0 вдома).

- Брюгге програв лише три з останніх 16 матчів групового та загального етапів у єврокубках (9 перемог, 4 нічиї).

прогноз 2:2

- Кайрат ще не грав проти іспанських клубів, а Реал уперше зустрінеться з командою з Казахстану.

- Кайрат програв лише чотири з останніх 30 домашніх матчів у єврокубках (19 перемог, 7 нічиїх). У цьому сезоні команда не знає поразок у чотирьох поєдинках поспіль (3 перемоги, 1 нічия).

- Чемпіон Казахстану не пропустив жодного гола в чотирьох попередніх домашніх матчах єврокубкового сезону (включно з кваліфікацією). Втім, у виїзному матчі першого туру проти Спортінга казахстанці пропустили чотири рази — стільки ж, скільки в попередніх восьми єврокубкових зустрічах разом узятих.

- Реал виграв 13 із 16 останніх матчів групового та загального етапів Ліги чемпіонів (3 поразки).

- Вінісіус Жуніор (25 років і 80 днів) може стати другим наймолодшим гравцем, який зіграє 70 матчів в основній сітці Ліги чемпіонів, після Ікера Касільяса (24 роки і 277 днів). Тібо Куртуа може стати першим бельгійцем, який досягне позначки у 90 матчів в основній сітці турніру.

- У 15 останніх матчах Ліги чемпіонів мадридці лише одного разу зіграли на нуль.

прогноз 0:3

- Команди зустрічалися в єврокубках лише один раз. На груповому етапі Ліги чемпіонів 2019/20 Інтер здобув перемогу 3:1 у гостях після нічиєї 1:1 у Мілані. У першому матчі нічию міланцям приніс Ніколо Барелла, а у виїзній перемозі дублем відзначився Лаутаро Мартінес.

- Нерадзуррі не програли жодного з останніх 16 домашніх матчів Ліги чемпіонів (13 перемог, 3 нічиї), після поразки 0:2 від Баварії на груповому етапі у вересні 2022 року. З дев’яти матчів проти чеських команд Інтер програв лише один (6 перемог, 2 нічиї).

- Інтер дев’ять разів зіграв на нуль у останніх 10 матчах групового та загального етапів Ліги чемпіонів.

- Славія здобула лише одну перемогу в останніх 11 матчах єврокубків проти італійських команд (3 нічиї, 7 поразок). Чеська команда не вигравала жодного з останніх 12 матчів Ліги чемпіонів (5 нічиїх, 7 поразок) з моменту домашньої перемоги 2:1 над Стяуа у першому турі дебютного сезону у вересні 2007 року.

- Славія програла три останні виїзні єврокубкові матчі, не забивши жодного гола.

прогноз 4:1

- Перший єврокубковий матч у своєму другому тренерському циклі в Бенфіці Жозе Моурінью проведе проти клубу, з яким він здобув три титули Прем’єр-ліги, Кубок Англії та три Кубки ліги. Раніше португальський тренер також очолював Фенербахче, який цього сезону програв Бенфіці у раунді плей-оф Ліги чемпіонів із загальним рахунком 0:1.

- Челсі виграв усі три попередні єврокубкові матчі проти португальського клубу: чвертьфінали Ліги чемпіонів у сезоні 2011/12 (1:0 на виїзді та 2:1 вдома) і фінал Ліги Європи УЄФА-2013 (2:1). Лондонці мають ідеальний баланс у шести домашніх поєдинках проти португальських команд на Стемфорд Брідж.

- Сині програли лише два з останніх 59 матчів групового та загального етапів у турнірах УЄФА на своєму стадіоні. Команда не поступається в 14 поєдинках поспіль (10 перемог, 4 нічиї) після поразки 0:1 від Валенсії у Лізі чемпіонів у вересні 2019 року. Водночас Челсі має серію із трьох поразок у Лізі чемпіонів — це найгірший відрізок в історії клубу в турнірі.

- Бенфіка не виграла жодного з останніх семи єврокубкових матчів проти англійських клубів (3 нічиї, 4 поразки). Востаннє орли перемагали англійців у березні 2014 року — 3:1 на виїзді проти Тоттенгема в 1/8 фіналу Ліги Європи.

- На виїзді Бенфіка поступилася лише один раз у шести останніх єврокубкових поєдинках (4 перемоги, 1 нічия) і чотири рази зберігала свої ворота "на нуль" у п’яти крайніх гостьових матчах.

прогноз 1:1

- Атлетіко не програвав у 15 останніх домашніх матчах єврокубків проти німецьких клубів (11 перемог, 4 нічиї). Ця серія триває з жовтня 1996 року, коли мадридці мінімально поступилися дортмундській Боруссії на груповому етапі Ліги чемпіонів.

- Рохібланкос програли лише один із 15 останніх домашніх поєдинків у Лізі чемпіонів (10 перемог, 4 нічиї). У десяти крайніх матчах вони здобули дев’ять перемог при одній поразці. Зараз Атлетіко має 199 забитих голів в основній сітці турніру.

- Айнтрахт поступився лише двічі в 11 попередніх єврокубкових зустрічах із іспанськими клубами (6 перемог, 3 нічиї). Обидві поразки німцям завдав Реал, остання з яких сталася у матчі за Суперкубок УЄФА 2022 року (0:2).

- Німецька команда програла тільки три з останніх 13 матчів у єврокубках (8 перемог, 2 нічиї). Лише один із 66 останніх поєдинків Айнтрахта на європейській арені завершився без забитих м’ячів.

прогноз 1:2

- Буде/Глімт програв усі п’ять своїх матчів у турнірах УЄФА проти англійських клубів, включно з двома поєдинками проти Тоттенгема у півфіналі минулої Ліги Європи (1:3 у гостях, 0:2 вдома).

- Норвежці здобули 10 перемог у 12 останніх домашніх матчах у єврокубках (2 поразки). Одне з цих двох програшів припало саме на зустріч із Тоттенгемом у минулому сезоні. У 12 із 19 крайніх домашніх матчів Буде/Глімт у турнірах УЄФА було забито щонайменше три м’ячі.

- Тоттенгем переміг у всіх шести зустрічах проти норвезьких команд, забивши загалом 22 голи (10 із них у трьох матчах у Норвегії) та пропустивши лише чотири.

- Лондонці поступилися лише одного разу у 13 останніх єврокубкових поєдинках (8 перемог, 4 нічиї). Вони також можуть вдруге в історії розпочати груповий або загальний етап Ліги чемпіонів із двох перемог поспіль. У сезоні 2017/18 англійці перемогли Боруссію Дортмунд (3:1 вдома) та АПОЕЛ (3:0 у гостях) у перших двох турах.

прогноз 1:4

- Марсель не програє у п’яти матчах проти Аякса в турнірах УЄФА (3 перемоги, 2 нічиї) після трьох стартових поразок. Востаннє команди зустрічалися на груповому етапі Ліги Європи-2023/24: у першому турі в Амстердамі була зафіксована результативна нічия 3:3, а в п’ятому Марсель здобув перемогу вдома 4:3. Нападник П’єр-Емерік Обамеянг у цих двох поєдинках забив п’ять м’ячів.

- Французький клуб не програв жодного з останніх восьми домашніх матчів у єврокубках (6 перемог, 2 нічиї). У дев’яти зустрічах із командами Нідерландів марсельці поступилися лише одного разу (5 перемог, 3 нічиї). Водночас жоден із 25 останніх матчів Олімпіка в Лізі чемпіонів не завершився нічиєю (5 перемог, 20 поразок). Останній подібний результат був зафіксований ще в листопаді 2011 року проти Арсенала (0:0).

- Аякс програв лише три з останніх 19 виїзних матчів у Лізі чемпіонів (11 перемог, 5 нічиїх). Водночас амстердамці поступилися у чотирьох крайніх єврокубкових поєдинках поспіль. Лише в одному з останніх 22 виїзних матчів у ЛЧ Аякс не зміг забити. Проти французьких команд у групових та загальних етапах клуб програв тільки два з останніх 10 матчів (5 перемог, 3 нічиї).

- Цікаво, що воротар Олімпіка Херонімо Рульї влітку 2024 року перейшов у марсельський клуб саме з Аякса.

прогноз 0:0

- Галатасарай програв лише один із останніх восьми домашніх матчів у єврокубках проти англійських клубів (4 перемоги, 3 нічиї) та лише три з останніх 18 домашніх матчів на європейській арені (10 перемог, 5 нічиїх). Водночас чемпіон Туреччини не виграв жодного з останніх семи єврокубкових поєдинків (4 нічиї, 3 поразки).

- Форварду Галатасарая Віктору Осімхену залишилося забити всього один м’яч, аби стати першим нігерійським гравцем, який досягне позначки у 10 голів у груповому етапі Ліги чемпіонів. Наразі він ділить рекорд із Обафемі Мартінсом (по 9 голів).

- Ліверпуль виграв лише один зі своїх попередніх шести виїзних матчів проти турецьких команд (1 нічия, 4 поразки) — у плей-оф Ліги Європи 2010/11 червоні перемогли Трабзонспор із рахунком 2:1. Проте англійський клуб здобув 13 перемог у 14 останніх матчах на груповому та загальному етапах Ліги чемпіонів (1 поразка).

- Зірковому нападнику Ліверпуля Мохамеду Салаху залишилося забити два м’ячі, щоб досягти позначки у 50 голів у Лізі чемпіонів і стати першим африканським футболістом, який підкорить цей рубіж. Єгиптянин забив 19 м’ячів у своїх останніх 21 матчах на груповому та загальному етапах турніру.

прогноз 2:3

- Пафос лише вдруге зіграє проти німецького клубу. У другому турі минулої Ліги конференцій кіпріоти поступилися вдома Хайденхайму (0:1). Водночас Пафос програв лише один із останніх 13 єврокубкових поєдинків (7 перемог, 5 нічиїх). У цьому сезоні команда не знає поразок уже сім матчів поспіль (4 перемоги, 3 нічиї) та чотири рази зіграла на нуль у шести останніх зустрічах на європейській арені.

- Баварія виграла всі шість попередніх матчів у єврокубках проти клубів із Кіпру. Мюнхенці забили у цих іграх 31 гол і пропустили лише двічі. Загалом німецький гранд програв лише три з останніх 49 поєдинків на груповому чи загальному етапах Ліги чемпіонів (42 перемоги, 4 нічиї).

- Форвард Баварії Гаррі Кейн відзначився вісьмома голами у восьми останніх матчах Ліги чемпіонів і став одним із трьох гравців, які забили понад 20 м’ячів за два різні клуби (разом із Кріштіану Роналду та Неймаром). Англієць також оформив хет-трик у своєму єдиному попередньому матчі проти кіпрського клубу — за Тоттенхем проти АПОЕЛя у вересні 2017 року (3:0).

прогноз 0:5

- Юніон лише один раз зустрічався з англійським клубом у єврокубках. На груповому етапі Ліги Європи-2023/24 бельгійці поступилися Ліверпулю на Енфілді 0:2 і перемогли вдома 2:1.

- Юніон не програє у семи домашніх матчах групових або загальних етапів єврокубків поспіль: 4 перемоги та 3 нічиї. Команді залишилося забити два м’ячі до позначки у 50 голів в єврокубках.

- Ньюкасл не програє у восьми матчах єврокубків проти бельгійських клубів поспіль: 7 перемог та 1 нічия. Водночас англійці не перемагають у Лізі чемпіонів у п’яти зустрічах поспіль (1 нічия, 4 поразки). В 11 останніх виїзних єврокубкових матчах у сорок лише одна перемога (6 нічиїх, 4 поразки).

прогноз 0:2

- У чотирьох єврокубкових матчах із Копенгагеном у Карабаха одна перемога та три поразки. Втім, останнє протистояння з данським клубом завершилося на користь азербайджанців — вони пройшли Копенгаген у раунді плей-оф Ліги чемпіонів (1:0 вдома, 1:2 у гостях, перемога за правилом виїзного гола).

- У семи матчах цього єврокубкового сезону чемпіони Азербайджану здобули шість перемог і зазнали однієї поразки. У 43 останніх поєдинках Карабаха в єврокубках завжди забивалися голи. Остання нульова нічия була з Олімпіакосом у домашньому матчі групового етапу Ліги Європи-2022/23.

- У семи матчах цього єврокубкового сезону Копенгаген не зазнав жодної поразки (4 перемоги, 3 нічиї). Чемпіони Данії не програють у чотирьох останніх матчах групового чи загального етапу Ліги чемпіонів (2 перемоги, 2 нічиї). Водночас у 20 останніх виїзних поєдинках основної сітки Ліги чемпіонів Копенгаген здобув лише дві перемоги (4 нічиї, 14 поразок).

прогноз 0:3

- В 12 останніх єврокубкових матчах проти Олімпіакоса у Арсенала шість перемог та шість поразок, у тому числі три поразки в останніх трьох зустрічах у Лондоні.

- Півфіналісти минулої Ліги чемпіонів виграли 13 останніх домашніх матчів групового та загального етапів. У десяти матчах поспіль вони не пропускали голів.

- Каноніри не пропускали у восьми з останніх 12 матчів групового та загального етапів Ліги чемпіонів.

- У Олімпіакоса лише одна поразка в 10 останніх єврокубкових матчах (5 перемог, 4 нічиї). Проте в 21 останньому матчі групового та загального етапів Ліги чемпіонів у пирейців лише дві перемоги (3 нічиї, 16 поразок).

- Олімпіакос програв у 10 виїзних матчах поспіль на груповому та загальному етапах Ліги чемпіонів. Останню виїзну перемогу команда святкувала у жовтні 2015 року над загребським Динамо — 1:0.

- Нападник Олімпіакоса Аюб ель-Каабі у двох останніх єврокубкових матчах проти англійських клубів забив п’ять м’ячів. Форвард п’ять разів забивав Астон Віллі у півфіналі Ліги конференцій-2023/24. Новачок пирейців Мехді Таремі минулого сезону допоміг Інтеру обіграти Арсенал 1:0 — це була єдина поразка канонірів на загальному етапі.

прогноз 3:1

- Баєр не програє клубам із Нідерландів у семи єврокубкових матчах поспіль (4 перемоги, 3 нічиї). У цьому відрізку леверкузенці двічі зустрічалися з ПСВ: домашня перемога 5:4 і виїзна нічия 0:0 у першому турі Кубка УЄФА-1994/95.

- У 17 останніх матчах групового та загального етапів у Баєра лише дві поразки (11 перемог, 4 нічиї). В 16 останніх домашніх поєдинках леверкузенців 14 перемог (1 нічия, 1 поразка). Німецький клуб виграв сім домашніх єврокубкових матчів поспіль, включно з усіма чотирма на загальному етапі минулої Ліги чемпіонів, не пропустивши жодного гола.

- Влітку в Баєр з ПСВ за рекордні для клубу гроші перейшов Малик Тілльман, підписавши п’ятирічний контракт. За два сезони в Ейндговені американський півзахисник двічі став чемпіоном Нідерландів.

- У 20 останніх виїзних єврокубкових матчах проти німецьких клубів у ПСВ лише одна перемога (4 нічиї, 15 поразок). Ейндговенці не можуть обіграти представників Бундесліги 17 матчів поспіль (3 нічиї, 14 поразок) — остання перемога датується груднем 1977 року, коли вони здолали Айнтрахт у Брауншвайзі 2:1.

- В 11 останніх виїзних єврокубкових матчах у ПСВ дві перемоги (4 нічиї, 5 поразок). У 10 останніх матчах Ліги чемпіонів за участю ПСВ було забито 43 голи.

- Влітку Баєр віддав ПСВ в оренду воротаря Матея Коваржа. Аляссан Плеа, інший новачок ейндговенців, у своєму першому матчі Бундесліги в січні 2019 року забив у Леверкузені переможний гол за Боруссію Менхенгладбах.

прогноз 1:1

- Єдина попередня зустріч суперників у єврокубках завершилася на користь Вільярреала. У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2021/22 в Іспанії була зафіксована нічия 1:1, після чого Вільярреал переміг в Італії 3:0. У першому матчі за Вільярреал забив Дені Парехо, у відповіді один із голів на рахунку Жерара Морено.

- У 12 останніх домашніх матчах проти італійських клубів Вільярреал зазнав лише двох поразок (7 перемог, 3 нічиї). Водночас команда програла три матчі поспіль у основній сітці Ліги чемпіонів.

- Ювентус у семи останніх матчах групового та загального етапів Ліги чемпіонів проти іспанських клубів зазнав лише однієї поразки (4 перемоги, 2 нічиї). У п’яти із цих зустрічей туринці зіграли «на нуль».

- У 12 останніх матчах групового та загального етапів Ліги чемпіонів Ювентус здобув лише три перемоги (4 нічиї, 5 поразок).

- Джонатан Девід може стати третім канадцем, який досягне позначки у 20 матчів у Лізі чемпіонів. У Алфонсо Девіса 49 матчів, у Атіби Хатчинсона — 23.

прогноз 2:1

Єдина попередня зустріч суперників у єврокубках залишилася за Наполі. Після двох нульових нічиїх у першому турі Кубка УЄФА-1989/90 італійці перемогли Спортінг у серії пенальті.

У 14 останніх єврокубкових матчах проти португальських клубів у Наполі лише дві поразки (8 перемог, 4 нічиї). У чотирьох останніх поєдинках неаполітанці здобули перемоги.

У 30 домашніх матчах основної сітки Ліги чемпіонів у Наполі всього чотири поразки (18 перемог, 8 нічиї).

Спортінг не може обіграти італійські клуби у 10 єврокубкових матчах поспіль (5 нічиїх, 5 поразок). Лісабонці ніколи не перемагали представників Серії А на виїзді (4 нічиї, 13 поразок).

Португальський клуб програв три з останніх 10 виїзних матчів у турнірах УЄФА (3 перемоги, 4 нічиї).

Спортінгу потрібен ще один гол, щоб досягти позначки у 100 забитих м’ячів у основній сітці Ліги чемпіонів.

прогноз 2:1

- Єдина попередня зустріч суперників у єврокубках залишилася за Монако. У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2016/17 монегаски пройшли далі за правилом виїзного гола (3:5 у гостях, 3:1 вдома). Джон Стоунз брав участь в обох матчах за Сіті, а нині гравець манкуніанців Бернарду Сілва виступав за Монако.

- У дев’яти останніх домашніх матчах проти англійських клубів у Монако лише одна поразка (6 перемог, 2 нічиї). У трьох останніх поєдинках монегаски здобули перемоги.

- Водночас у семи останніх матчах Ліги чемпіонів Монако має лише одну перемогу (1 нічия, 5 поразок).

- Сіті програв чотири виїзні матчі Ліги чемпіонів поспіль. У 21 останньому матчі групового та загального етапу Ліги чемпіонів манкуніанці зазнали лише три поразки (14 перемог, 4 нічиї). Сіті не забив лише в двох з останніх 30 єврокубкових матчів.

- Нападник Сіті Ерлінг Голанд готується провести свій 50-й матч у Лізі чемпіонів. Норвежець стане рекордсменом за кількістю голів у перших 50 матчах турніру: у першому турі він забив свій 50-й гол, тоді як у другого в списку Рууда ван Ністелроя — 43 голи в 50 матчах.

прогноз 1:3

- Боруссія та Атлетік вперше зустрінуться в єврокубках. У 13 останніх домашніх матчах проти іспанських клубів дортмундці зазнали лише двох поразок (7 перемог, 4 нічиї).

- У 18 останніх домашніх матчах Ліги чемпіонів Боруссія поступилася лише одного разу (11 перемог, 6 нічиїх).

- Серу Гірассі в перших 19 матчах Ліги чемпіонів забив 15 голів. Лідери за кількістю голів у перших 20 матчах: Ерлінг Голанд (25), Роберто Сольдадо (16) та Рууд ван Ністелрой (16).

- Атлетік не програє клубам німецької Бундесліги у шести єврокубкових матчах поспіль (4 перемоги, 2 нічиї).

- Атлетік зазнав трьох поразок поспіль у єврокубках. Клуб із Більбао ніколи не програвав чотири рази поспіль.

- У шести останніх виїзних матчах групового та загального етапів Ліги чемпіонів Атлетік забивав по одному голу. У 23 останніх матчах турніру команда забила лише 22 голи.

- У 15 попередніх зустрічах із ПСЖ у Барселони шість перемог, чотири нічиї та п’ять поразок. Водночас парижани обіграли суперника 4:1 у двох останніх виїзних матчах Ліги чемпіонів (у 1/8 фіналу-2020/21 та 1/4 фіналу-2023/24).

- Барселона не програє в восьми матчах загального етапу Ліги чемпіонів поспіль (7 перемог, 1 нічия).

- У шести з останніх семи домашніх матчів Ліги чемпіонів Барса забивала три або більше голів. У 17 останніх домашніх поєдинках синьо-гранатових було забито 75 м’ячів (у середньому 4,41 гола за матч).

- У ПСЖ 11 перемог у 13 останніх матчах Ліги чемпіонів (2 поразки).

- У трьох останніх матчах загального етапу Ліги чемпіонів парижани забивали по чотири м’ячі.

- ПСЖ не грали в Лізі чемпіонів «на нуль» уже 100 матчів. Остання нульова нічия ПСЖ відбулася у матчі з Реалом на груповому етапі-2015/16.

прогноз 3:3

