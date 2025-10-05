Інше

Колишній наставник збірної Італії отримав пропозицію від катарського клубу Ас-Садд.

Ексголовний тренер національної збірної Італії Лучано Спаллетті може очолити клуб із чемпіонату Катару. Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, у послугах 65-річного фахівця зацікавлений Ас-Садд.

Катарський гранд уже надіслав Спаллетті офіційну пропозицію з контрактом, розрахованим до 2027 року. Втім, за інформацією джерела, сам італієць надає перевагу продовженню кар’єри в європейському футболі.

Останнім місцем роботи Спаллетті була збірна Італії, яку він очолював із літа 2023-го до червня 2025 року. Під його керівництвом команда дійшла до 1/8 фіналу Євро-2024, після чого фахівець залишив посаду.

Раніше повідомлялося, що ще один клуб Близького Сходу — Аль-Іттіхад — також розглядав Спаллетті як можливого кандидата на пост головного тренера.