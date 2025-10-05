Інше

Мексиканська прокуратура розслідує кілька епізодів ймовірного злочину, поки Браво перебуває під арештом.

Колишній мексиканський футболіст Омар Браво, найрезультативніший гравець в історії клубу Гвадалахара, був затриманий за підозрою в сексуальному насильстві над неповнолітньою. Інформацію підтвердила прокуратура штату Халіско на заході Мексики, повідомляє Mundo Deportivo.

За даними слідства, Браво кілька разів знущався над дівчинкою-підлітком протягом останніх місяців, а раніше міг здійснювати подібні дії. Футболіста перевели до зали судових засідань у в’язниці Пуенте-Гранде, де він перебуватиме до завершення розслідування, спрямованого на встановлення всіх обставин.

Омар Браво був членом збірної Мексики, яка виграла Золотий кубок у 2003 та 2009 роках. У клубі Гвадалахара він став легендою, забивши 160 голів та ставши найкращим бомбардиром в історії команди.

Окрім Гвадалахари, нападник виступав за Депортіво Ла-Корунья, Тігрес УАНЛ, Крус Асуль, Атлас та Леонес Негрос у Мексиці, а також за Спортінг Канзас-Сіті, Норт Кароліна та Фінікс Райзінг у США.