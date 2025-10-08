Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 7 жовтня 2025 року.

Завершилася 1322 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Україна веде з міжнародними партнерами переговори про збільшення імпорту природного газу приблизно на 30%, заявила міністерка енергетики України Світлани Гринчук. Тим часом президент Володимир Зеленський розповів, що Кабінет Міністрів ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів.

- Місто Миколаїв вперше з 2022 року, коли росіяни підірвали ключовий магістральний водогін, отримало централізоване постачання прісної води. Для цього проклали повністю новий трубопровід протяжністю 136 км. А втім, пити воду з-під крана поки що не можна, однак місцева влада обіцяє, що з часом якість води покращитися.

- У місті Феодосія, що в тимчасово окупованому Криму, другу добу горить нафтобаза. Від місцевої "адміністрації" досі не було офіційних коментарів. Напередодні, 6 жовтня, Генштаб ЗСУ підтвердив ураження потужностей АТ "Морський нафтовий термінал".

- Міністерка енергетики України Світлана Гринчук заявила, що Україна може побудувати третій і четвертий енергоблоки на Хмельницькій атомній станції без ядерних реакторів з Болгарії. За її словами, Україна має як технології для будівництва, так і власних спеціалістів. А ядерні реактори можна купити не лише в Болгарії.

- Народні депутати Анна Скороход та Микола Тищенко закликали Верховну Раду підтримати звернення до Нобелівського комітету, аби висунути президента США на премію миру. На думку Скороход, цим Верховна Рада покаже свою лояльність та прихильність до роботи Дональда Трампа.

- Салтівський районний суд Харкова визнав винним у хуліганстві колишнього працівника ТЦК Сергія Воловика, який побив учителя історії, та призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на три роки. Суд також ухвалив стягнення моральної шкоди розміром 150 тисяч гривень.

- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що українські БпЛА протягом вересня уразили 66,5 тисячі російських цілей.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 174 бойових зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 82 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 2229 дронів-камікадзе та здійснили 3730 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили шість штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 10 керованих бомб, а також здійснив 164 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема шість — з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 28 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Амбарного, Кам’янки, Бологівки, Западного, Красного Першого, Довгенького та в бік Колодязного, Дворічанського й Кутьківки. Три боєзіткнення не завершено.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії поблизу Куп’янська та у бік Петропавлівки, Новоплатонівки, Піщаного, Степової Новоселівки. Українські захисники зупинили чотири ворожі атаки, ще три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Середнє, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове, Торське, три боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника поблизу Ямполя, Григорівки, Виїмки та Серебрянки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Торецькому напрямку росіяни 17 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Сили оборони зупинили просування ворога. Одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 37 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував позиції наших військ у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Сухецьке, Миролюбівка, Нове Шахове, Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки. Досі триває одне боєзіткнення. За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 144 окупанти, із них 99 – безповоротно. Також українські воїни знищили один автомобіль, одну одиницю спеціальної техніки та 15 безпілотних літальних апаратів; також уражено три автомобілі та 10 укриттів для особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку ворог 27 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Запоріжжя, Олександроград, Січневе, Новоселівка, Новогеоргіївка, Соснівка, Вороне, Новогеоргіївка, Калинівське, Новогригорівка, Воскресенка, Олексіївка, Степове, Березове, Новоїванівка. Чотири боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог 11 разів намагався наступати поблизу Полтавки та Малинівки, отримав відсіч. Авіаудару зазнало Залізничне.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили сім атак загарбників поблизу Плавнів, Степового та в напрямку Степногірська й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку мали місце три безуспішні спроби окупантів покращити своє положення. Противник завдав авіаудару по Садовому.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Говорив сьогодні з Прем’єр-міністром України Юлею Свириденко. Вчора на Ставці ми вирішили направити додаткові фінанси, додаткове обладнання в області, які цього потребують. Це саме прифронтові передусім, прикордонні наші області. Все це вже виконується.

Також на цю зиму збережем фіксовану ціну на газ для побутових споживачів – підвищень ціни газу не буде. Також треба вже зараз опрацьовувати повністю, як наступного року зростуть зарплати вчителів, інші соціальні рішення – те, що вже ухвалено, повинно бути враховане в державному бюджеті та в конкретній діяльності уряду. Ресурси для цього є.

Я очікую й більш детальну, більш ґрунтовну роботу наших урядовців із нашими людьми, які втратили дім через війну, які змушені були переїхати. Потрібні більш відчутні механізми урядової підтримки ВПО. Щодо таких питань буде доповідь найближчим часом".

Слава Україні! Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!