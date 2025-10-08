Інше

Данило Кревсун поділився своїми думками після гри з Іспанією.

Півзахисник збірної України U-20 Данило Кревсун прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/8 фіналу ЧС-2025 проти Іспанії (0:1).

"Звісно важка для нас гра була. Можу сказати, що задоволений командою, ми билися до кінця. Віддали всі сили, але, на жаль, результат не для нас. Десь не вистачило реалізації. Але можу сказати, що Іспанія одна з найкращих команд на цьому чемпіонаті світу. Я гадаю, що ми дійсно гідно билися, але, на жаль, не пощастило.

Звісно ми зараз засмучені. Треба теж сказати, що ми творимо історію. Ми не так часто виступаємо на чемпіонаті світу і для нас, для нашої країни це дійсно рівень. Тут є вболівальники, які нас приїхали підтримати, ми дуже задоволені цим. На жаль, так, але ми вже їдемо додому.

В перерві казали, що у нас все вийде, що нам потрібно потерпіти до кінця, що у нас будуть свої моменти і треба використати їх — все, але не вийшло.

Вболівальникам дякую велике за підтримку. Було дійсно дуже приємно чути вас тут. Ми розуміли, що за нас уболівав увесь стадіон — це було дуже приємно для нас ", — наводить слова Кревсуна Суспільне Спорт.

