Фахівець пояснив прикру поразку України від Іспанії на ЧС-2025.

Головний тренер молодіжної збірної України U-20 Дмитро Михалейнко прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/8 фіналу ЧС-2025 проти Іспанії (0:1).

"Ситуація з Синчуком зламала наші плани — це перед обідом було, за пару годин до установки на гру. Це зламало плани, трошки нас вибило з сідла. І треба був певний час, щоб зрозуміти що робити далі. Але вже там на установці сказали, що нічого не може нам заважати думати про гру, про перемогу. Тому ситуація — я не знаю, як коментувати, треба розбиратись, що взагалі відбулось. Зараз я взагалі нічого не можу сказати.

Зараз вже емоції спали, а під час гри вірили до останнього, що зрівняємо, вірили до останнього, що пройдемо. Були нагоди, був тиск, вже більше за рахунок емоцій, якогось драйву та адреналіну в останні 15 хвилин.

Другий тайм був дуже гідний, і іспанцям було важко. Хороший шлях пройшли, дуже шкода, що попали на таку команду — дійсно сильна команда, чемпіон Європи, але треба дивитись вперед з високопіднятою головою", — наводить слова Михайленка Суспільне Спорт.

