Український фахівець може переїхати до Греції.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров продовжує перебувати на радарах грецького Панатінаїкоса. Про це повідомляє sporttime.gr.

За інформацією джерела, представники атенського клубу продовжують контактувати з українським фахівцем. В запрошенні Реброва особисто зацікавлений спортивний директор ПАО Янніс Пападимитріу.

Зазначається, що керівництво "зелених" очікує результатів жовтневих матчів збірної України від яких залежить подальша тренерська кар'єра 51-річного тренера.

