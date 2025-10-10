Український фахівець може переїхати до Греції.
Сергій Ребров, getty images
10 жовтня 2025, 22:08
Головний тренер збірної України Сергій Ребров продовжує перебувати на радарах грецького Панатінаїкоса. Про це повідомляє sporttime.gr.
За інформацією джерела, представники атенського клубу продовжують контактувати з українським фахівцем. В запрошенні Реброва особисто зацікавлений спортивний директор ПАО Янніс Пападимитріу.
Зазначається, що керівництво "зелених" очікує результатів жовтневих матчів збірної України від яких залежить подальша тренерська кар'єра 51-річного тренера.
Раніше Сергій Ребров висловився про матч із Ісландією.