Арнар Гуннлейгссон відповів на питання перед матчем проти України.

Головний тренер збірної Ісландії Арнар Гуннлейгссон прокоментував майбутній матч відбірного циклу ЧС-2026 проти України.

"Україна має дуже багато хороших гравців, які грають на європейському рівні. Я можу виділити Артема Довбика. А також… не можу вимовити його прізвище, на жаль, але знаю, що він коштує дуже багато… Забарний.

Ми поважаємо команду України й вважаємо, що вона дуже сильна і має дуже багато талановитих гравців. Памʼятаю Шевченка: він був дуже талановитим гравцем та талановитим тренером. Я його знаю особисто.

На жаль, я не знаю особисто Сергія Реброва. Не спілкувалися з ним. Але я слідкую за ним, його карʼєрою. Він дуже талановитий тренер.

Хочу повторити, що це дуже сильна команда. І ми її дуже поважаємо. Вона у рейтингу розташована вище Ісландії. Може матч в Азербайджані не був таким вдалим, але це повністю зрозуміло, що такі моменти бувають. Ми сподіваємося використати завтра те, що українська команда зараз перебуває не в топ-положені", — наводить слова Гуннлейгссона ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч Ісландія – Україна відбудеться завтра, 10 жовтня, о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.