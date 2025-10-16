Інше

Дмитро Михайленко підбив підсумки виступу "синьо-жовтих" на чемпіонаті світу.

Головний тренер юнацької збірної України U-20 Дмитро Михайленко прокоментував виступ "синьо-жовтих" на минулому чемпіонаті світу у Чилі.

"Думаю, що за свої результати в Чилі команда заслуговує на тверду четвірку. Перше, на що ми звертаємо увагу, — це якість гри, а вона була непоганою. Був і хороший результат на груповому етапі. У цій частині турніру тільки дві команди виступили краще. На жаль, доля розпорядилася так, що в 1/8-й нам належало зустрітися з Іспанією — найкращою командою Європи й однією з найкращих у світі. Але знову ж таки, я подякував своїм підопічним, які намагалися не просто грати, а показувати змістовний футбол на цьому турнірі.

Звичайно, проти Іспанії було найскладніше. Дуже важко протистояти іспанцям, враховуючи індивідуальну майстерність виконавців. Проте нам хотілося створювати більше незручностей супернику біля його воріт. На мій погляд, наші хлопці в цьому трохи поспішали, і була помітна нервозність. До темпу гри й швидкості роботи з м'ячем ми адаптувалися на 15 хвилині і, в принципі, не давали супернику створювати багато гольових моментів, хіба що за винятком кінцівки поєдинку, коли пішла авантюра з нашого боку.

48 ударів, і тільки 13 із них в площину? Перші три гри, у груповому раунді, ми били в площину на нормальному рівні. В останньому матчі, проти Іспанії, дійсно, із дев’яти ударів тільки одним влучили в рамку, і це десь зіпсувало статистику. Але чотири поєдинки насправді не є великою викладкою для статистики. У матчі з Іспанією такий показник я пов’язую з хвилюванням гравців.

Усі поєдинки від дзвінка до дзвінка провели Крапивцов, Мельниченко й Гусєв? Справа не в тому, що до них не було претензій, хоча вони зіграли на високому рівні. Просто заявка на чемпіонат світу складається з 18-ти футболістів, і не на всі позиції була заміна. Їм можна було дати перепочити, але вони були ключовими виконавцями на своїх місцях.

Ставка на Пищура, а не на Пономаренка? Різниця була у фізичному стані. Пищур через те, що восени мав трохи більше ігрового часу, на нашу думку, перебував у кращому ігровому тонусі. Але ми попереджали обох, що хлопці будуть змінювати один одного через те, що ігри за два дні на третій, і не так легко відновлюватися. А взагалі це проблема збірної: не так багато виконавців мали стабільну ігрову практику.

Протягом усього турніру в колективі панувала чудова атмосфера. Хоча це мене трохи здивувало, оскільки не всі один одного знали раніше. І ця згуртованість передавалася на поле. Кожен гравець діяв на максимумі. Потенціал у цієї команди був набагато більший, ніж на той раунд, після якого ми завершили змагання. Знову ж таки, якби доля була до нас прихильнішою, ми могли б дійти навіть до фіналу.

Про Синчука я отримав інформацію за годину до установки на гру з Іспанією. У мене голова була зайнята зовсім іншими справами, ніж вирішенням цього питання. Уже в Україні, у спокійній обстановці, ми розберемося, як це сталося", — наводить слова Михайленка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, "синьо-жовті" подолали груповий етап, після чого поступилися Іспанії (0:1) у 1/8 фіналу турніру.