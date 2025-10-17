Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Колишній головний тренер Челсі Грем Поттер незабаром може бути призначений наставником збірної Швеції. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, переговори між керівництвом шведської федерації футболу та 50-річним англійцем вже стартували.

Останнім місцем роботи Поттера був Вест Гем, який він залишив наприкінці вересня. Також він тренував Челсі, Брайтон, Свонсі та Естерсунд.

Раніше Швеція розлучилася з Йоном-Далем Томассоном, якого було звільнено через незадовільні результати у відборі ЧС-2026. Шведи посідають останнє місце у відбірковій групі.

Також додамо, що раніше Потер позитивно відгукнувся про можливість очолити збірну Швеції.