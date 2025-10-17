Останнім місцем роботи англійця був Вест Гем.
Грем Поттер, Getty Images
17 жовтня 2025, 10:45
Колишній головний тренер Челсі Грем Поттер незабаром може бути призначений наставником збірної Швеції. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, переговори між керівництвом шведської федерації футболу та 50-річним англійцем вже стартували.
Останнім місцем роботи Поттера був Вест Гем, який він залишив наприкінці вересня. Також він тренував Челсі, Брайтон, Свонсі та Естерсунд.
Раніше Швеція розлучилася з Йоном-Далем Томассоном, якого було звільнено через незадовільні результати у відборі ЧС-2026. Шведи посідають останнє місце у відбірковій групі.
Також додамо, що раніше Потер позитивно відгукнувся про можливість очолити збірну Швеції.