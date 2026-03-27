Півзахисник збірної Італії поділився емоціями після перемоги над Північною Ірландією, відзначивши єдність команди та ключову роль головного тренера.
27 березня 2026, 11:22
Півзахисник збірної Італії та туринського Ювентуса Мануель Локателлі прокоментував перемогу Скуадри Адзурри над Північною Ірландією з рахунком 2:0.
У післяматчевому інтерв'ю журналістам Rai він наголосив на тому, що складні періоди останніх років лише зробили команду сильнішою.
"Труднощі останніх років зблизили нас; ми — команда, яка б'ється за Гаттузо. Він наш лідер", — підкреслив Локателлі, висловивши повну підтримку наставнику національної збірної.
Говорячи про сам поєдинок, хавбек визнав, що старт матчу видався непростим для італійців:
"Ми були дещо метушливими на початку, адже дуже хотіли відкрити рахунок. Також припускалися технічних помилок, але при цьому залишалися компактними та виявили терпіння, щоб завдати удару в потрібний момент", — додав гравець.
Локателлі також розповів про тактичні корективи, які довелося вносити по ходу зустрічі.
"У першому таймі я грав занадто глибоко? Я думав, що зможу приносити більше користі на тій позиції, але в перерві Гаттузо сказав мені висунутися на кілька метрів уперед, і справи пішли краще", — пояснив Мануель.
Попереду на збірну Італії чекає вирішальний фінальний матч плей-оф проти Боснії і Герцеговини. Локателлі налаштований максимально рішуче: "Тепер ми маємо вийти і провести чудовий фінал — жодних виправдань".
Нагадаємо, останні два мундіалі Італія пропустила. У 2018 програли за сумою двох ігор Швеції (0:1). У 2022 зазнали прикрої поразки від Північної Македонії (0:1).