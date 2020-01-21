Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал, когда ждать возвращения украинского вингера.
Андрей Ярмоленко, Getty Images
21 января 2020, 18:38
Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко будет снова готов играть через три недели, рассказал коуч "молотков" Дэвид Мойес, комментируя ситуацию с травмированными.
"У Фелипе Андерсона проблемы со спиной – похоже, он пропустит около четырех недель. Микейл Антонио набирает форму, а Ярмоленко вернется через три недели", — цитирует Мойеса официальный сайт Вест Хэма.
Ярмоленко не играет с декабря из-за травмы приводящей мышцы бедра. В целом, в нынешнем сезоне на счету украинца 15 матчей, три гола и один ассист за Вест Хэм.
После 23 туров Премьер-лиги Вест Хэм занимает 16-е место, опережая зону вылета всего на одно очко.