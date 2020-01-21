Англия

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал, когда ждать возвращения украинского вингера.

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко будет снова готов играть через три недели, рассказал коуч "молотков" Дэвид Мойес, комментируя ситуацию с травмированными.

"У Фелипе Андерсона проблемы со спиной – похоже, он пропустит около четырех недель. Микейл Антонио набирает форму, а Ярмоленко вернется через три недели", — цитирует Мойеса официальный сайт Вест Хэма.

Ярмоленко не играет с декабря из-за травмы приводящей мышцы бедра. В целом, в нынешнем сезоне на счету украинца 15 матчей, три гола и один ассист за Вест Хэм.

После 23 туров Премьер-лиги Вест Хэм занимает 16-е место, опережая зону вылета всего на одно очко.