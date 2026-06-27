Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Мендеш фігурує у справі, пов’язаній із подіями під час турне команди.

Капітан збірної Кабо-Верде Раян Мендеш опинився у центрі скандалу після звинувачень у сексуальному насильстві. Про це повідомляють міжнародні ЗМІ.

За інформацією джерел, інцидент нібито стався у березні 2025 року під час перебування національної команди в Новій Зеландії, де Кабо-Верде проводила товариський матч. Повідомляється, що місцева жінка звернулася до поліції зі скаргою на дії футболіста, а також нібито подала звернення до Федерації футболу Кабо-Верде та ФІФА з проханням не включати гравця до заявки на чемпіонат світу-2026.

Водночас офіційного підтвердження звинувачень або рішення дисциплінарних органів наразі немає.

Попри ситуацію, збірна Кабо-Верде вперше в історії вийшла до плейоф чемпіонату світу. У 1/16 фіналу команда зіграє проти Аргентини.