Англия

Футболист заявил, что физически чувствует себя очень хорошо.

Хавбек Вест Хэма Андрей Ярмоленко рассказал о том, как его команда готовилась к возобновления сезона в английской Премьер-лиге.

"О возобновлении чемпионата узнал из СМИ. Сегодня Вест Хэм (28 мая) провел первую тренировку в полном составе. Сегодня четвертый раз сдал тест на коронавирус. Сейчас такое время и нужно терпеть. Конечно, не самая приятная процедура, но все с пониманием относятся к этому", — рассказал Ярмоленко в интервью телеканалу Футбол.

"Мне хочется побыстрее вернуться на поле. Я как футболист очень соскучился по этим эмоциям. На карантине мы проделали огромный объем работы. Физически чувствую себя очень хорошо. Последний раз я столько бегал в 20 лет, когда тренером Динамо Киев был Валерий Газзаев. Я чувствую себя не только футболистом, а и легкоатлетом".

Напомним, возобновление английской Премьер-лиги запланировано на 17 июня.