Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник збірної Англії отримав серйозніше ушкодження, ніж очікувалося, але не залишає команду.

Захисник збірної Англії Ріс Джеймс може більше не зіграти на чемпіонаті світу-2026 через травму задньої поверхні стегна.

За інформацією Sky Sports, обстеження показало, що ушкодження 26-річного футболіста виявилося серйознішим, ніж прогнозували спочатку.

Джеймс травмувався наприкінці матчу другого туру групового етапу проти Гани (0:0). Захисник сигналізував тренерському штабу, що не може продовжувати гру, однак залишився на полі, оскільки головний тренер Томас Тухель уже використав усі п'ять дозволених замін.

Попри невтішні прогнози, футболіст не збирається залишати розташування національної команди. Він продовжує працювати над відновленням і сподівається ще допомогти англійцям на турнірі.

Матч Англія — Панама відбудеться 27 червня о 00:00 за київським часом. Для команди Томаса Тухеля перемога гарантує перше місце у групі L та більш сприятливого суперника на стадії плейоф чемпіонату світу-2026.