Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Досвідчений воротар одноосібно очолив історичний рейтинг бельгійської національної команди за кількістю поєдинків на Мундіалях.

Голкіпер збірної Бельгії Тібо Куртуа встановив нове історичне досягнення у складі національної команди.

Поєдинок третього туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Нової Зеландії, який завершився перемогою бельгійців із рахунком 5:1, став для 34-річного воротаря 18-м на фінальних стадіях Мундіалів.

Таким чином Куртуа став одноосібним рекордсменом збірної Бельгії за кількістю матчів на чемпіонатах світу.

За цим показником він випередив легендарного Енцо Шіфо, який за свою кар'єру провів 17 поєдинків на світових першостях.