Хадра присоединился к английскому клубу.
Реда Хадра, Getty Images
01 октября 2020, 12:06
Полузащитник дортмундской Боруссии Реда Хадра перешел в Брайтон, сообщает официальный сайт английского клуба.
Детали контракта немецкого хавбека с "чайками" остаются неизвестными. К клубу из АПЛ молодой немец присоединился на правах свободного агента.
Хадра выступал в составе молодежных команд Боруссии Д и стал победителей Юношеской лиги УЕФА. В минувшем сезоне 19-летний полузащитник провел 25 матчей в составе команды "шмелей" U-19, отличившись двумя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Брайтон приобрел защитника Жана-Поля ван Хеке.