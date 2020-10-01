Англия

Хадра присоединился к английскому клубу.

Полузащитник дортмундской Боруссии Реда Хадра перешел в Брайтон, сообщает официальный сайт английского клуба.

Детали контракта немецкого хавбека с "чайками" остаются неизвестными. К клубу из АПЛ молодой немец присоединился на правах свободного агента.

Хадра выступал в составе молодежных команд Боруссии Д и стал победителей Юношеской лиги УЕФА. В минувшем сезоне 19-летний полузащитник провел 25 матчей в составе команды "шмелей" U-19, отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Брайтон приобрел защитника Жана-Поля ван Хеке.