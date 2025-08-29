Англія

Тоттенгем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Лейпцига Хаві Сімонсом.

Деталі угоди не розкриваються, але уточнюється, що новачок "шпор" виступатиме під сьомим номером.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, угода з 21-річним нідерландцем розрахована до літа 2030 року та включає опцію продовження контракту ще на два роки. Сума трансферу становила близько 60 мільйонів євро.

Минулого сезону Сімонс провів 33 матчі, в яких забив 11 голів та віддав вісім результативних передач.

