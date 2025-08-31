Англія

Медогляд заплановано на сьогодні, трансфер оцінено в 27 мільйонів євро.

19-річний універсальний гравець французької Тулузи Джейді Канво незабаром стане новачком Крістал Пелес. За інформацією кількох джерел, лондонський клуб уже погодив умови особистого контракту з футболістом і наближається до завершення трансферу.

Канво здатен зіграти як на обох флангах захисту, так і в ролі опорного півзахисника. Його зріст становить 188 см, а основна робоча нога — права. Минулого сезону він провів 25 матчів у всіх турнірах, однак не відзначався результативними діями.

Очікується, що вже сьогодні футболіст пройде медичне обстеження та офіційно приєднається до складу "орлів".

За даними Transfermarkt, ринкова вартість Канво становить 4 мільйони євро, але Крістал Пелес заплатить за трансфер 27 мільйонів євро.