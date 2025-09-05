Англія

Захисник Манчестер Юнайтед не поспішає з переїздом і хоче залишитися в клубі до ЧС-2026.

Захисник Манчестер Юнайтед Харрі Магвайр став об’єктом інтересу з боку клубів Саудівської Аравії. Як повідомляє The Sun, одразу два представники Саудівської Про-ліги звернулися до Манчестер Юнайтед із пропозиціями щодо трансферу 33-річного футболіста.

За інформацією джерела, Магуайр розглядає можливість переїзду, однак наразі схиляється до того, щоб залишитися на сезон у Манчестер Юнайтед. Гравець прагне зберегти регулярну ігрову практику в Європі напередодні чемпіонату світу 2026 року, після чого, ймовірно, розгляне зміну клубу.

Контракт Магвайра з Манчестер Юнайтед спливає влітку 2026 року, і вже з січня він матиме право вести переговори з іншими клубами як вільний агент.

Нагадаємо, у 2019 році Манчестер Юнайтед заплатив Лестеру 87 мільйонів євро за трансфер Магуайра. У 2020-му він став капітаном команди, але у 2023 році втратив пов’язку на користь Бруну Фернандеша.