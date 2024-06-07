Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua згадує попередні зустрічі сусідів на футбольних полях.

Вже сьогодні, 7 червня, відбудеться товариський матч між збірними Польщі та України у рамках підготовки національних команд до чемпіонату Європи-2024 у Німеччині.

Історія протистоянь збірних України та Польщі розпочалася ще в минулому столітті, у 1998 році, і з того часу команди провели між собою дев'ять матчів, причому більшість із них (5) були офіційними.

Спочатку перевага була на боці поляків, але через 10 років після першої зустрічі ситуація почала вирівнюватися, і до свого десятого матчу команди підійшли за невеликої переваги поляків, на рахунку яких чотири перемоги. Також було дві нічиї та три успіхи від українців. Різниця м'ячів – 11:9 на користь Польщі.

Football.ua згадує попередні зустрічі сусідів на футбольних полях.

Україна — Польща 1:2

Товариський матч. 15.07.1998. Київ, НСК Олімпійський.

Голи: Шевченко, 87 — Тжецяк, 10, Черешевські, 54.

Україна: Шовковський, Старостяк, Микитін (Дмитрулін, 56), Єзерський (Головко, 46), Попов (Михайленко, 46), Чижевський (Ващук, 46), Скаченко (Шевченко, 46), Калітвінцев (Венглинський, 78), Зубов (Гусін, 46), Кривенцов (Ребров, 46), Цихмейструк (Косовський, 46).

Перша зустріч нинішніх суперників відбулася після того, як збірна України лише через неадекватне суддівство Руне Педерсена не отримала права поїхати на чемпіонат світу до Франції замість Хорватії, яка в результаті стала чи не головною сенсацією мундіалю.

У команді Йожефа Сабо проходили певні кадрові зміни, підготовки як такої не було, так що це, по суті, була лише проба пера перед початком відбору Євро-2000, і результат особливого значення не мав. У результаті поєдинок завершився мінімальною поразкою, в якій Андрій Шевченко розпочав свою забивну серію у поєдинках проти збірної Польщі.

Україна — Польща 1:3

Відбірковий матч ЧС-2002. 02.09.2000. Київ, НСК Олімпійський.

Голи: Шевченко, 11 — Олісадебе, 2, 31, Калюжний, 54.

Україна: Кернозенко, Лужний, тимощук (Зубов, 46), Головко, Ващук, Дмитрулін, Гусін, Попов (Косовський, 72), Воробей (Яшкін, 62), Шевченко, Ребров.

Якщо перша зустріч не мала особливого навантаження і була тренуванням з підвищеною відповідальністю, то друга мала абсолютно протилежне значення.

Перед збірною було поставлено чітку мету, яка відобразилася у численних білбордах, плакатах, наклейках та інших елементах наочної агітації: "Наша мета — 2002!!!".

Вболівальники були впевнені у своїй збірній, а збірна була готова рвати всіх, і тим більше Польщу, яка тим більше не ходила у фаворитах. Над поляками відверто посміювалися, особливо через те, що незадовго до відбірного турніру вони натуралізували Еммануеле Олісадебе.

Про колоритного новоспеченого "поляка", якого тут же охрестили "білий орел", не жартував лише ледачий, до того ж у 90-х на екранах крутилася не шедевральна, але досить смішна реклама якогось продукту з однойменною назвою, яку всі пам'ятали і яка давала додаткове натхнення для жартів...

У результаті сміятися довелося саме Олісадебе, який став головним героєм матчу, забивши два м'ячі та заробивши пенальті. Продовжив свою традицію забивати полякам Шевченко, але його гол був єдиним у складі українцев.

Польща — Україна 1:1

Відбірковий матч ЧС-2002. 06.10.2001. Хожув, стадіон Шльонські.

Голи: Олісадебе, 39 — Шевченко, 81.

Україна: Рева, Лужний, Несмачний (Задорожний, 83), Головко, Ващук (Федоров, 78), тимощук, Попов, Зубов, Шевченко, Мелащенко (Шищенко, 46), Воробей.

У поєдинку у відповідь того ж відбіркового турніру вже, по суті, мало що вирішувалося. Україна втратила шанси на перше місце і могла розраховувати лише на потрапляння до плей-оф (у якому в результаті поступилася Німеччині — нашому наступному супернику в листопаді цього року після Польщі).

Завдяки тому, що знову забив Шевченко, який відповів Олісадебе, який знову забив, збірна України вперше у своїй історії не програла Польщі.

Україна — Польща 1:0

Товариський матч. 20.08.2008. Львів, стадіон Україна.

Гол: Кравченко, 45.

Україна: П'ятов, Ярмаш, Михалик, Чигринський, Шевчук, Назаренко (Гай, 73), тимощук (Левченко, 63), Кравченко (Калініченко, 66), Голайдо (Мандзюк, 90+3), Воронін (Шевченко, 46), Мілевський (Гоменюк, 58).

А перша перемога прийшла до України у фартовому для нашої збірної Львові. Долю вирішив єдиний гол Сергія Кравченка.

Польща — Україна 1:1

Товариський матч. 04.09.2010. Лодзь, стадіон Відзев.

Голи: Єлень, 42 — Селезньов, 90+1.

Україна: П'ятов, Романчук (Кожанов, 86), Хачеріді, Михалик, Федецький, тимощук, Краснопьоров (Худобяк, 65), Девіч (Воронін, 46), Гусєв (Кулаков, 46), Алієв (Польовий, 54), Шевченко (Селезньов, 60).

Цьому матчу передувало безліч урочистих заходів із чималою кількістю почесних гостей, оскільки по суті цього дня розпочалася спільна підготовка України та Польщі до організації Євро-2012. Не дивно, що відзначити цю подію було вирішено футбольним матчем.

Сказати, що Лодзь був охоплений футбольною лихоманкою, було б перебільшенням, але сам поєдинок безперечний інтерес викликав.

Матч проходив за деякої переваги господарів, які відкрили рахунок, і коли гра неминуче наближалася до фінального свистку, в успіх гостей ніхто не вірив. Ніхто, крім Євгена Селезньова, тоді ще більш швидкісного та енергійного, який вийшов на заміну на останні півгодини і зрівняв рахунок у компенсований час.

Польща — Україна 1:3

Відбірковий матч ЧС-2014. 22.03.2013. Варшава, Стадіон Народови.

Голи: Піщек, 18 — Ярмоленко, 2, Гусєв, 7, Зозуля, 45.

Україна: П'ятов, Хачеріді, Кучер, Федецький, Степаненко (тимощук, 60), Шевчук, Ротань, Гармаш (Безус, 90+1), Гусєв (Морозюк, 90+2), Ярмоленко, Зозуля.

Мабуть, один із найкращих поєдинків збірної під керівництвом Михайла Фоменка та найбільша перемога збірної України над Польщею, яка дозволяла сподіватися на поїздку до Бразилії.

Зумовили хід матчу два швидкі м'ячі Андрія Ярмоленка та Олега Гусєва. І хоча господарі теж не затрималися з відповіддю (щоправда, поодинокою), Роман Зозуля відновив різницю у два м'ячі ще до перерви.

Продовження у другому таймі гольова феєрія не отримала, але результат для нашої збірної цілком можна було б назвати тріумфальним.

Україна — Польща 1:0

Відбірковий матч ЧС-2014. 11.10.2013. Харків, ОСК Металіст.

Гол: Ярмоленко, 64.

Україна: П'ятов, Хачеріді, Степаненко, Шевчук, Федецький, Ракицький, Ротань, Едмар (Безус, 90+2), Ярмоленко (Гусєв, 90), Коноплянка, Зозуля (Девіч, 61).

Перемогою завершився і поєдинок у відповідь, у якому сяяли безумовні, донедавна лідери збірної України Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка. Не дивно, що результат зустрічі вирішила їхня блискуча комбінація, завершена тодішнім гравцем Вест Гема.

Україна — Польща 0:1

Євро-2016, груповий раунд. 21.06.2016. Марсель, стадіон Велодром.

Гол: Блащиковські, 54.

Україна: П'ятов, Бутко, Хачеріді, Кучер, Федецький, Степаненко, Ротань, Зінченко (Коваленко, 73), Ярмоленко, Коноплянка, Зозуля (тимощук, 90+2).

Єдина зустріч збірних України та Польщі у фінальному турнірі залишила гіркуватий осад. Поїздка української команди до Франції на чемпіонат Європи, від якої так багато чекали вболівальники, закінчилася повним провалом.

Після двох поразок зустріч із Польщею залишала можливість залишити турнір із високо піднятою головою, але в історію українського футболу після цього матчу назавжди увійде хіба що заміна, зроблена Михайлом Фоменком у компенсований час матчу за рахунку 0:1 нападаючого (!) Романа Зозулю на опорного півзахисника (!!) анатолія тимощука, єдиною корисною дією якого на полі був післяматчевий обмін футболками (!!!) з автором єдиного голу Якубом Блащиковські.

Польща — Україна 2:0

Товариський матч. 11.11.2020. Хожув, стадіон Шльонські.

Голи: Пйонтек, 40, Модер, 63.

Україна: Лунін — Михайличенко, Матвієнко, Кривцов, Конопля (Бондар, 63) — Зінченко (Харатін, 56), Макаренко, Коваленко (Сидорчук, 76) — Зубков (Циганков, 46), Ярмоленко (Марлос, 46), Яремчук (Мораєс, 46).

Остання поразка від Польщі для України на даний момент прийшла в 2020 році — за грою, в якій "синьо-жовті" явно не заслуговували на такий невдалий результат.

З перших хвилин команда Андрія Шевченка пішла вперед і вже на восьмій хвилині Олександр Зінченко дальнім ударом перевірив пильність воротаря, який відбив невдало, але для поляків все обійшлося.

Через чотири хвилини Андрій Ярмоленко заробив пенальті і начебто він розвів воротаря та м'яч по різних кутах, але за поляків зіграла стійка.

Збірна України продовжувала домінувати, а суперник лише іноді огризався середніми моментами. Однак на 39 хвилині поляки скористалися грубою помилкою Андрія Луніна. Голкіпер "синьо-жовтих" необачно вийшов далеко за межі штрафного майданчика, де невдало зіграв по м'ячу і Кшиштоф Пйонтек після передачі від партнера не пробачив, пославши м'яч у сітку воріт українців.

Другий тайм склався за схожим сценарієм. Українці продовжували часто атакувати, а поляки використали чи не єдиний свій шанс. На 63 хвилині м'яч довго стрибав по штрафному майданчику Луніна, поки Модер не вбив його у ворота — 2:0. Україна не здавалася і продовжувала створювати моменти, але все ж таки поляки вийшли сухими з води.

Нагадаємо, матч Польща – Україна відбудеться сьогодні, 7 червня, о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.