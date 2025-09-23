Українці двічі зустрінуться з литовцями в Йонаві.
Футзальна збірна України, t.me/futsal_ua
23 вересня 2025, 16:49
Сьогодні, 23 вересня, у контрольному поєдинку зійдуться футзальні збірні Литви та України.
Протистояння на Йонавській спортивній арені розпочнеться о 19:00 за Києвом. Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко для участі в навчально-тренувальному зборі й двох товариських матчах викликав 15-х гравців, у тому числі двох дебютантів.
Онлайн-відеотрансляція товариського матчу Литва — Україна:
Вже завтра, 24 вересня, у той же час має стартувати другий контрольний поєдинок українців із литовцями.