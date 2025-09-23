Футзал

Українці двічі зустрінуться з литовцями в Йонаві.

Сьогодні, 23 вересня, у контрольному поєдинку зійдуться футзальні збірні Литви та України.

Протистояння на Йонавській спортивній арені розпочнеться о 19:00 за Києвом. Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко для участі в навчально-тренувальному зборі й двох товариських матчах викликав 15-х гравців, у тому числі двох дебютантів.

Онлайн-відеотрансляція товариського матчу Литва — Україна:

Вже завтра, 24 вересня, у той же час має стартувати другий контрольний поєдинок українців із литовцями.