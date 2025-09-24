Футзал

Команда Олександра Косенка здобула другу перемогу у другому контрольному матчі.

Збірна України з футзалу у своєму другому контрольному матчі на зборах у рамках підготовки до Євро-2026 здобула перемогу над Литвою з рахунком 5:3.

Команда Олександра Косенка пропустила першою, коли на сьомій хвилині голом зі стандарту відзначився Загурскас.

Потім на 14 хвилині Фаренюк отримав м'яч на правому фланзі і з гострого кута вколотив м'яч у сітку воріт литовців. Ще за кілька хвилин Мельник відповів своїм гарматним пострілом зі штрафного, вивівши "синьо-жовтих" вперед. За дві хвилини до перерви Абакшин на дальній стійці замкнув простріл Первєєва, збільшивши перевагу збірної України.

У другому таймі Україна мала перевагу, але знову пропустила першою, коли за сім хвилин до кінця комбінацію литовців завершив Баранаускас. За хвилину українці провели свою класну атаку, яку завершив Зварич. Ще за дві хвилини Мельник оформив дубль після обрізки суперника, відправивши м'яч у порожні ворота.

За три хвилини до кінця Владімір Дерендіаєв зменшив відставання в рахунку для Литви, встановивши остаточний рахунок на табло.

Литва — Україна 3:5

Голи: Загурскас, 7, Баранаускас, 33, Дерендіаєв, 38 — Фаренюк, 14, Мельник, 15, 36, Абакшин, 18, Зварич, 34.

Україна: Савенко — Мельник, Чернявський, Фаренюк, Первєєв; Швед, Масевич, Абакшин, Зварич, Жук, Гуцуляк, Семенченко, Калашник, Сухов.

Нагадаємо, вчора у першому спарингу Україна розгромила Литву з рахунком 7:0.

Додамо, що фінальний турнір Євро-2026 пройде з 20 січня по 7 лютого 2026 року у Латвії, Литві та Словенії. Жеребкування пройде 24 жовтня.