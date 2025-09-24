Футзал

Українці продовжують підготовку до Євро-2026.

У рамках підготовки до фінальної частини чемпіонату Євро-2026 збірна України з футзалу провела перший із двох запланованих товариських матчів проти Литви. Поєдинок відбувся 23 вересня в місті Йонава і завершився впевненою перемогою українців з рахунком 7:0.

"Синьо-жовті" почали гру з потужного пресингу і вже на 33-й секунді відкрили рахунок – відзначився Владислав Первєєв. Протягом перших хвилин він оформив хет-трик, забивши три м’ячі (1, 3 та 11 хвилина). Ще один гол до перерви провів Ростислав Семенченко, який потужно пробив зі стандарту.

Після перерви команда під керівництвом Олександра Косенка не знизила темпу. На 24-й хвилині Артем Фаренюк забив п’ятий гол, а пізніше до рахунку додалися точні удари Назара Шведа (30 хвилина) та Мар’яна Масевича (39 хвилина). Підсумок матчу – 7:0 на користь України.

Литва – Україна – 0:7

Голи: Владислав Первєєв, 1, 3, 11, Ростислав Семенченко, 13, Артем Фаренюк, 24, Назар Швед, 30, Мар’ян Масевич, 39

Другий товариський матч між Україною та Литвою відбудеться 24 вересня о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, фінальний турнір чемпіонату Європи з футзалу пройде з 20 січня до 7 лютого 2026 року в Латвії, Литві та Словенії. Жеребкування відбудеться 24 жовтня в Каунасі на Жальгіріс-Арені.