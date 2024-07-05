Німеччина

Новий сезон у Німеччині стартує 23 серпня та завершиться 18 травня.

Німецька Бундесліга представила календар на майбутній сезон чемпіонату Німеччини.

Новий сезон у Бундеслізі стартує 23 серпня та завершиться 18 травня.

На старті чемпіонату чемпіон Баєр зустрінеться з менхенгладбахською Боруссією, а Баварія зіграє з Вольфсбургом.

Новачки елітного дивізіону — Санкт-Паулі та Гольштайн зустрінуться з Гайденгаймом та Гоффенгаймом відповідно.

Розклад 1 туру Бундесліги у сезоні-2024/25:

Боруссія Менхенгладбах — Баєр

РБ Лейпциг — Бохум

Боруссія Дортмунд — Айнтрахт

Гоффенгайм — Гольштайн Кіль

Фрайбург — Штутгарт

Аугсбург — Вердер

Вольфсбург — Баварія

Майнц — Уніон

Санкт-Паулі — Гайденгайм

Також на Football.ua ви можете стежити за всіма трансферними переходами у чемпіонаті Німеччини під час літнього міжсезоння.