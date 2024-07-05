Новий сезон у Німеччині стартує 23 серпня та завершиться 18 травня.
Баєр - Боруссія М, Getty Images
05 липня 2024, 00:15
Німецька Бундесліга представила календар на майбутній сезон чемпіонату Німеччини.
Новий сезон у Бундеслізі стартує 23 серпня та завершиться 18 травня.
На старті чемпіонату чемпіон Баєр зустрінеться з менхенгладбахською Боруссією, а Баварія зіграє з Вольфсбургом.
Новачки елітного дивізіону — Санкт-Паулі та Гольштайн зустрінуться з Гайденгаймом та Гоффенгаймом відповідно.
Розклад 1 туру Бундесліги у сезоні-2024/25:
Боруссія Менхенгладбах — Баєр
РБ Лейпциг — Бохум
Боруссія Дортмунд — Айнтрахт
Гоффенгайм — Гольштайн Кіль
Фрайбург — Штутгарт
Аугсбург — Вердер
Вольфсбург — Баварія
Майнц — Уніон
Санкт-Паулі — Гайденгайм
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