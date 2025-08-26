Німеччина

22-річний нападник може закрити одразу кілька позицій в атаці, що робить його ідеальним варіантом для Брентфорда.

Брентфорд повернувся до питання підсилення атаки та розглядає варіант із підписанням Максіміліана Баєра, універсального нападника дортмундської Боруссії. Про це повідомляє Sky Sports.

22-річний німець вважається одним із ключових імен у шортлисті лондонського клубу. Його головна перевага — можливість однаково ефективно діяти як у центрі нападу, так і на флангах, що особливо важливо для "бджіл" з огляду на ймовірний відхід Йоана Вісси цього літа.

Це не перший інтерес англійського клубу до гравця. Влітку 2024 року Брентфорд вже намагався домовитися про трансфер, однак тоді Баєр вирішив залишитися в Німеччині.

Минулого сезону нападник провів 46 матчів за Боруссію Дортмунд у всіх турнірах, забивши 10 голів та оформивши 6 асистів. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість оцінюється у 25 млн євро.

Для Брентфорда підписання Беєра може стати ключовим у контексті літньої перебудови складу, адже універсальність футболіста дозволяє варіювати тактичні схеми й компенсувати втрати в атаці.