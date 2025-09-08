Німеччина

Переговори з колишнім наставником Данії наближаються до завершення.

Екстренер збірної Данії Каспер Юльманн — головний претендент на посаду тренера Баєра Леверкузен, повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Переговори між клубом і 53-річним фахівцем уже просунулися, і очікується, що Юльманн буде офіційно представлений як новий тренер вже наступного тижня.

Раніше Каспер Юльманд керував збірною Данії з серпня 2020 по липень 2024 року.

Нагадаємо, що попереднім тренером Баєра був Ерік тен Хаг. Раніше також повідомлялося про пропозицію на посаду від екснаставника Ювентуса.