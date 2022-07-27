Італія

Італійський клуб підсилив оборону.

Після продажу Каліду Кулібалі у лондонський Челсі Наполі шукав підсилення оборонної ланки команди.

Таким гравцем став представник Фенербахче та збірної Південної Кореї Кім Мін Дже. "Партенопейці" оголосили про придбання захисника.

Втім, фінансові подробиці та строки підписаного контракту не розголошуються.

Минулого сезону Дже провів 39 матчів, у яких забив один гол.

Раніше повідомлялося, що сума трансферу Кім Мін Дже в Наполі має становити 20 мільйонів євро.