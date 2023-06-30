Італія

Спортивний директор залишить клуб.

Є повідомлення, що Наполі нарешті погодився розірвати контракт зі спортивним директором Крістіану Джунтолі, тому він зможе перейти в Ювентус.

Як повідомляє Sky Sport Italia, зустріч між Джунтолі та президентом Ауреліо Де Лаурентісом дала те, чого всі очікували.

Контракт спортивного директора буде розірвано за взаємною згодою на рік раніше, оскільки він мав діяти до 30 червня 2024 року.

У свою чергу Джунтолі погодився відмовитися від 4-5 мільйонів євро, які йому заборгували у вигляді зарплати та бонусів. Після цього він зможе підписати контракт з Ювентусом і почати організовувати свою трансферну стратегію, оскільки в Італії офіційно відкривається ринок.