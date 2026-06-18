Італія

Міланський клуб узгодив усі умови нового довгострокового контракту з Крістіаном Ківу.

Керівництво міланського Інтера продовжить трудову угоду з головним тренером команди Крістіаном Ківу. Про це повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра.

За відомостями джерела, сторони повністю узгодили всі умови нового контракту. Очікується, що договір буде підписано вже у четвер, 18 червня. Ківу продовжить контракт з італійським грандом до 2028 року з можливістю пролонгації ще на один сезон. Заробітна плата 45-річного фахівця становитиме чотири мільйони євро на рік.

Ківу очолив Інтер минулого літа. Під його керівництвом "нерадзуррі" стали чемпіонами Італії та завоювали національний Кубок.

Раніше повідомлялося, що Інтер зацікавлений у підписанні Камавінги.