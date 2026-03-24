Глава УАФ оцінив шанси Мілана наздогнати Інтер.
24 березня 2026, 14:33
Президент Українська асоціація футболу Андрій Шевченко висловився щодо шансів Мілан у боротьбі за чемпіонство в Серії А. Його слова наводить Goal.com.
Шевченко вважає, що головним фаворитом у гонці за Скудетто є Інтер, однак не виключає інтриги до останніх турів:
"Інтер — фаворит у боротьбі за Скудетто, про що свідчить його відрив у турнірній таблиці, але якщо Мілан виграє всі свої матчі, що залишилися, то може чинити на них сильний тиск.
Кінцівка чемпіонату – це як окремий турнір, у якому кожен матч має величезне значення. Якщо Мілан триматиметься близько до Інтера, може статися що завгодно", — заявив Шевченко.
Нагадаємо, що за вісім турів до завершення сезону Мілан посідає друге місце, відстаючи від Інтера на шість очок.