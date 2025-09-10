Португалія

Попри рекордні витрати на підсилення, клуб зберігає баланс і не готовий ризикувати складом.

У лісабонському клубі підтвердили, що в останній день трансферного вікна отримали пропозицію, яка могла стати найбільшим продажем для "орлів" цього літа. Йшлося про суму понад 50 млн євро за Вангеліса Павлідіса, однак керівництво вирішило відхилити оферту.

Фінансовий директор Бенфіки Нуно Катаріно пояснив, що в останні години ринку клуб зосередився на завершенні власних трансферів і не бачив сенсу послаблювати склад: "Була пропозиція, дуже велика, але в останній день це не мало сенсу. Ми вирішили залишити все як є", – сказав Катаріно.

26-річний форвард збірної Греції, який став найкращим бомбардиром команди в минулому сезоні, має клаусулу в розмірі 100 млн євро. Саме це робить його однією з ключових фігур у складі та пояснює небажання клубу втрачати нападника перед стартом нового сезону.

Катаріно також згадав про інші потенційні угоди, зокрема з Жоау Фелішем та Тьяго Алмадою, які так і не відбулися. Водночас він підкреслив, що справа не в нестачі коштів: "Якщо ми змогли витратити 138 мільйонів на підсилення, то справа точно не у фінансах. Усе залежить від того, чи співпадають інтереси клубу, гравців і їхніх нинішніх команд".

Попри рекордні витрати на трансфери, у Бенфіці наголошують, що дотримуються принципу фінансового балансу, компенсуючи покупки продажами.