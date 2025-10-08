Португалія

Португалець, відомий за виступами за Динамо, очолив клуб, де дебютував у дорослому футболі.

Колишній захисник київського Динамо та збірної Португалії Віторіну Антунеш розпочав тренерську кар’єру, ставши головним тренером португальського клубу Фреамунде. Про це повідомила пресслужба команди.

У червні 2025 року Антунеш офіційно оголосив про завершення ігрової кар’єри. Його останнім клубом був Пашуш де Ферейра.

У серпні португалець приєднався до команди в якості асистента головного тренера Фреамунде.

Для 38-річного фахівця це є рідний клуб, у якому він робив перші кроки у футболі та дебютував на професійному рівні.

Під час кар’єри захисник виступав за низку європейських команд: Рому, Лечче, Ліворно, Паніоніос, Малагу, Хетафе, Спортинг, Віторію Сетубал та київське Динамо. У складі "біло-синіх" він провів 79 матчів, забив 5 голів і віддав 2 асисти. З Динамо Антунеш двічі ставав чемпіоном України, а також здобував Кубок і Суперкубок країни.

Фреамунде наразі виступає в першому дивізіоні округу Порту, де після п’яти турів посідає восьме місце.