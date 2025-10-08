Португалія

Польський захисник пояснив причини переходу до португальського клубу.

Захисник Якуб Ківьор, який перед дедлайном літнього трансферного вікна приєднався до Порту з Арсеналу на правах оренди з обов'язковим викупом, спростував інформацію про те, що керманич "канонірів" Мікель Артета бажав його позбутися.

25-річний польський захисник заявив, що тренер лондонського клубу навпаки цінував його і не хотів відпускати.

"Мені було смішно, коли читав усі ці історії, тому що все було з точністю до навпаки. Мене там цінували, ніхто не хотів позбутися мене. Артета не хотів, щоб я їхав до Португалії, тому я ніколи не відчував себе непотрібним. Рішення про перехід до Порту повністю належало мені.

Причина такого рішення проста: я хотів грати, але з Біг Габі та Саліба у подальшому у мене були невеликі шанси отримувати регулярну ігрову практику", — зізнався Ківьор для TVP SPORT.

Нагадаємо, що Порту заплатить Арсеналу два мільйони євро за річну оренду поляка. Після завершення орендної угоди "дракони" зобов’язанийі викупити контракт Ківьора за 17 мільйонів євро. Додатково передбачені бонуси у розмірі восьми мільйонів євро.