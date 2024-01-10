Іспанія

Два матчі транслюватимуться ексклюзивно на платформі Setanta Sports.

Сьогодні, о 21:00 відбудеться перший матч турніру за участі команд зі столиці — Реал та Атлетіко. Не пропустіть мадридське дербі на Setanta Sports!

А вже завтра каталонська Барселона зіграє у другому поєдинку турніру проти Осасуни. Видовищний іспанський футбол чекає на вас!

З цієї нагоди глядачі можуть оформити місячну підписку на контент Setanta Sports зі знижкою 30% за промокодом COPA30!

Також, скористайтеся можливістю стати членом журі Setanta Awards, де кожен українець може віддати голос за улюбленого спортсмена чи найкращу подію цього року. Долучайтеся!

Дивіться топові спортивні події на OTT-платформі Setanta Sports!