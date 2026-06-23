Іспанія

Керівництво мадридського клубу тримає на радарі зіркового нападника Манчестер Сіті, щоб підстрахуватися на випадок відходу бразильця.

За інформацією авторитетного іспанського видання Sport, президент королівського клубу Флорентіно Перес визначив нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда як потенційне мегапридбання для своєї команди.

інтерес до норвезького голеадора безпосередньо пов'язаний із ситуацією навколо лідера атак мадридців — Вінісіуса Жуніора. Вже наступного тижня зірковий бразильський вінгер розпочне останній рік свого поточного контракту на Сантьяго Бернабеу.

У разі, якщо сторонам не вдасться знайти спільну мову щодо продовження співпраці і станеться розрив відносин, Флорентіно Перес готовий негайно діяти. Трансфер Холанда розглядається як ідеальна та рівноцінна заміна для збереження атакувального потенціалу вершкових.

Здійснити перехід 25-річного Холанда буде вкрай складно. Наразі норвежець перебуває у фантастичній формі. Він вже встиг відзначитися чотирма забитими м'ячами лише у двох матчах за свою національну збірну на Мундіалі.

Чинна угода нападника з англійським Манчестер Сіті розрахована аж до 2033 року, що ставить містян у максимально вигідну переговорну позицію. З огляду на тривалість контракту та ігрові показники гравця, експерти прогнозують, що будь-який трансфер обійдеться мадридцям у суму, яка перевищує 200 мільйонів євро.