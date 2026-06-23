Іспанія

Іньякі Пенья продовжить кар'єру в чемпіонаті Греції.

Барселона офіційно оголосила про відхід воротаря Іньякі Пеньї. Як повідомила пресслужба каталонського клубу, сторони досягли домовленості з Панатінаїкосом щодо повноцінного трансферу 27-річного голкіпера.

Для Пеньї цей перехід означає завершення багаторічного етапу кар'єри в системі Барселони. Воротар є вихованцем знаменитої академії Ла Масія та пройшов шлях від юнацьких команд до основного складу "блаугранас".

Протягом останніх сезонів іспанець регулярно залучався до першої команди та отримував ігровий час у різних турнірах, включно з орендами в Ельче та Галатасараї. Однак через високу конкуренцію на позиції воротаря йому так і не вдалося стати беззаперечним першим номером каталонського гранда.

Всього Іньякі Пенья провів за першу команду Барси 45 матчів, в яких пропустив 64 голи та 10 разів відстояв "на нуль".