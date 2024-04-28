Іспанія

Коментар від культового форварда стосовно виступів півзахисника.

Культовий гравець Реала Рауль розповів щодо виступів Джуда Беллінгема у команді. Наразі півзахисник демонструє гру, гідну Золотого м'яча.

"Беллінгем – гравець Реала, який здивував мене найбільше", — цитує форварда Mundo Deportivo.

"Він дуже зрілий, здається, що він провів тут все своє життя, це одразу бачили всі співробітники клубу. Він гравець, який спілкується та знаходить спільну мову з людьми, стане однією з легенд клубу.

Порівняння із Зінедіном Зіданом? Я думаю, що порівнювати їх неправильно. Зідан – легенда, а Беллінгем здатний творити історію. На мою думку, вони різні".

Цього сезону 20-річний гравець провів 38 матчів в усіх можливих турнірах, забив 21 гол і віддав 10 асистів.