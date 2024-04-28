Коментар від культового форварда стосовно виступів півзахисника.
Джуд Беллінгем, Getty Images
28 квітня 2024, 21:56
Культовий гравець Реала Рауль розповів щодо виступів Джуда Беллінгема у команді. Наразі півзахисник демонструє гру, гідну Золотого м'яча.
"Беллінгем – гравець Реала, який здивував мене найбільше", — цитує форварда Mundo Deportivo.
"Він дуже зрілий, здається, що він провів тут все своє життя, це одразу бачили всі співробітники клубу. Він гравець, який спілкується та знаходить спільну мову з людьми, стане однією з легенд клубу.
Порівняння із Зінедіном Зіданом? Я думаю, що порівнювати їх неправильно. Зідан – легенда, а Беллінгем здатний творити історію. На мою думку, вони різні".
Цього сезону 20-річний гравець провів 38 матчів в усіх можливих турнірах, забив 21 гол і віддав 10 асистів.