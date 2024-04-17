Іспанія

Реал поскаржився на главу Ла Ліги через угоду з CVC.

Главу Ла Ліги Хав'єра Тебаса можуть відсторонити від посади після скарги Реала.

Як повідомляє Relevo, мадридський клуб поскаржився на Тебаса до спортивного суду Іспанії (TAD) через угоду Ла Ліги з фондом CVC, у рамках якої клубам першого і другого дивізіонів буде виділено близько 2 млрд євро в обмін на передачу частини телевізійних прав терміном на 50 років.

Угоду підтримали всі клуби Ла Ліги, окрім Реала, Барселони та Атлетіка, проте каталонський клуб згодом відмовився брати участь у судових розглядах щодо законності угоди.

Очікується, що до наступного четверга щодо Хав'єра Тебаса буде порушено дисциплінарну справу. На час розгляду президент Ла Ліги може бути відсторонений від посади.