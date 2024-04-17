Реал поскаржився на главу Ла Ліги через угоду з CVC.
Хав'єр ТЕБАС, GETTY IMAGES
17 квітня 2024, 17:28
Главу Ла Ліги Хав'єра Тебаса можуть відсторонити від посади після скарги Реала.
Як повідомляє Relevo, мадридський клуб поскаржився на Тебаса до спортивного суду Іспанії (TAD) через угоду Ла Ліги з фондом CVC, у рамках якої клубам першого і другого дивізіонів буде виділено близько 2 млрд євро в обмін на передачу частини телевізійних прав терміном на 50 років.
Угоду підтримали всі клуби Ла Ліги, окрім Реала, Барселони та Атлетіка, проте каталонський клуб згодом відмовився брати участь у судових розглядах щодо законності угоди.
Очікується, що до наступного четверга щодо Хав'єра Тебаса буде порушено дисциплінарну справу. На час розгляду президент Ла Ліги може бути відсторонений від посади.
Раніше Тебас прокоментував
затримання колишнього очільника Королівської іспанської футбольної федерації Луїса Рубіалеса.