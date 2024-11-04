Іспанія

Ураган "Дана" не припиняється.

Королівська федерація футболу Іспанії знову посунула матчі, перенесені минулого тижня через повінь у країні. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, наслідки повені впливають на виїзди команд-учасниць.

Матч Валенсія — Парла Ескуела перенесено на 26 листопада. Цього ж дня відбудеться гра Манісес — Гетафе. Понтеведра з Леванте зустрінуться 19 листопада. Дата матчу Реал Сосьєдад — Хове буде призначена пізніше.

Нагадаємо, у провінції Валенсія на південному сході Іспанії проливні дощі та ураган "Дана" спричинили масштабні катаклізми. За офіційними даними загинули понад 200 людей. Досі деякі райони Валенсії відрізані від цивілізації через затоплені дороги. Спостерігаються перебої з електрикою та зв'язком.