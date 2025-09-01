Іспанія

Аргентинський півзахисник проведе сезон-2025/26 у складі мадридського клубу.

Атлетіко Мадрид офіційно оголосив про підписання атакуючого півзахисника Ніко Гонсалеса, права на якого належать Ювентусу.

27-річний аргентинець приєднався до "матрацників" на правах оренди до кінця сезону-2025/26.

Минулого сезону Ніко провів за Юве 38 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 5 м’ячів та віддав 4 асисти.

На міжнародному рівні Гонсалес має 43 матчі за збірну Аргентини, 6 голів та 3 асисти.