Іспанія

Але це історія не для поточного сезону.

Польський нападник каталонської Барселони Роберт Левандовські проводить свій останній сезон у клубі, відповідно до поточного контракту, за яким у "блаугранас" буде можливість продовжити перебування футболіста ще на один рік за домовленістю сторін.

Наразі перемовини з 37-річним виконавцем із приводу продовження угоди ще не стартували, тож потенційні претенденти на гравця цього літа спробували цим фактом скористатись.

Стало відомо, що аравійські Ан-Наср та Аль-Хіляль нещодавно звертались до агента Левандовські Піні Захаві з дуже солідними пропозиціями.

Божевільні 100 млн євро за сезон виступів на Близькому Сході пропонували заможні клуби, але тільки в разі, якщо поляк ще в серпні залишив би склад Барси.

Відомо, що Роберт відмовився від такого варіанту, однак не закрив перемовини остаточно, а переніс їх на наступне літо, якщо не вдасться домовитись із Барселоною щодо ще одного року виступів за клуб.

Зрозуміло, що в такому випадку показники зарплатні гравця у Саудівські Аравії вже не будуть настільки значними.

Левандовські в минулому сезоні забив 42 голи та віддав три гольові передачі за 52 матчі.