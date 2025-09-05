Іспанія

Оренда до кінця сезону з можливістю викупу.

Ельче оголосив про підписання каталонського захисника Адріа Педроси на правах оренди з Севільї до кінця сезону, із можливістю викупу після завершення угоди. Педроса має змішаний досвід у Ла Лізі та європейських турнірах, що робить його цінним підсиленням лівого флангу зелено-білих.

25-річний гравець пройшов шлях від молодіжної системи Еспаньйола до Севільї, де минулого сезону зіграв 31 матч і показав стабільність та універсальність в обороні. Його досвід у молодіжних збірних Іспанії додає додаткову вагу його футбольній майстерності.

У Ельче Педроса розглядається як ключове підкріплення для лівого флангу, здатне зміцнити оборонну лінію та підтримати атакувальні дії команди.

Захисник вже встиг зіграти в товариському матчі проти Мурсії, його команда поступилась 3:1, пропустивши два м’ячі в кінцівці матчу. Адріа вийшов на заміну після першого тайму.