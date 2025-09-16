Іспанія

Оборонець клубу з Бергамо Джорджо Скальвіні може перебратися до столиці Іспанії.

Центральний захисник Аталанти Джорджо Скальвіні опинився в сфері інтересів Атлетіко Мадрид, передає журналіст Ніколо Скіра.

"Рохібланкос" є одними з тих, хто слідкує за 21-річним італійцем. Раніше повідомлялося, що минулого літа "нерадзуррі" не відпустили свого талановитого вихованця до клубу АПЛ.

Контракт Скальвіні з Аталантою розраховано до кінця червня 2028 року. Порталом transfermarkt Джорджо оцінюється в 35 млн євро.

На рахунку оборонця шість голів і п'ять асистів у 110-ти матчах за клуб із Бергамо. Він також провів вісім поєдинків у футболці збірної Італії.

Нагадаємо, у липні з Аталанти до Атлетіко Мадрид перебрався фланговий півзахисник Маттео Руджері.