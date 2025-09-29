Іспанія

Після важкої травми півзахисник отримав аванс довіри від Барселони.

Барселона офіційно оголосила про продовження контракту з Марком Берналем. Новий договір молодого півзахисника розрахований до червня 2029 року.

Підписання відбулося сьогодні вранці в офісі клубу. На церемонії були присутні президент Жоан Лапорта, перший віце-президент Рафаель Юсте та директор футбольного відділу Деку.

Минулого сезону кар’єра 19-річного хавбека була затьмарена серйозною травмою – розривом хрестоподібних зв’язок, через який він провів на полі лише три матчі.

Втім, нинішнього сезону Берналь уже поступово повертається до форми. У двох зіграних поєдинках він відзначився гольовою передачею, довівши, що готовий знову приносити користь команді.

Новий контракт свідчить про довіру керівництва "каталонців" до молодого футболіста, який, попри травматичне минуле, залишається важливою частиною планів клубу на майбутнє.